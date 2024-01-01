Romanya leyinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile RON → KWD çevirin

1.000 ron
66,604 kwd

1.00000 RON = 0.06660 KWD

18:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85491.0763589.34641.450971.651730.94738518.3535
1 GBP1.1697311.25905104.5121.697261.93211.1081821.4688
1 USD0.929050.79425183.00871.348051.534570.8801517.0516
1 INR0.01119240.009568270.012046910.01623990.01848680.01060310.205419

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Romanya leyinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

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RON → AUD

RON → GBP

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Kuveyt Dinarı
1 RON0.06660 KWD
5 RON0.33302 KWD
10 RON0.66604 KWD
20 RON1.33209 KWD
50 RON3.33022 KWD
100 RON6.66044 KWD
250 RON16.65110 KWD
500 RON33.30220 KWD
1000 RON66.60440 KWD
2000 RON133.20880 KWD
5000 RON333.02200 KWD
10000 RON666.04400 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Rumen Leyi
1 KWD15.01400 RON
5 KWD75.07000 RON
10 KWD150.14000 RON
20 KWD300.28000 RON
50 KWD750.70000 RON
100 KWD1501.40000 RON
250 KWD3753.50000 RON
500 KWD7507.00000 RON
1000 KWD15014.00000 RON
2000 KWD30028.00000 RON
5000 KWD75070.00000 RON
10000 KWD150140.00000 RON