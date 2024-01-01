10 bin Kuveyt dinarından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile KWD → RON çevirin

1,000ك KWD = 15,36L RON

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → RON çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RON
1 KWD → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek15,361115,3611
Düşük14,861114,5616
Ortalama15,061814,8264
Değişim2.86%4.53%
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1 KWD → RON istatistikleri

KWD → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 15,3611, en düşük 14,8611 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15,0618 oldu. KWD → RON kurundaki değişiklik 2.86 değerindeydi.

KWD → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,3611, en düşük 14,5616 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 14,8264 oldu. KWD → RON kurundaki değişiklik 4.53 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - RON tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Rumen Leyi
1 KWD15,35730 RON
5 KWD76,78650 RON
10 KWD153,57300 RON
20 KWD307,14600 RON
50 KWD767,86500 RON
100 KWD1.535,73000 RON
250 KWD3.839,32500 RON
500 KWD7.678,65000 RON
1000 KWD15.357,30000 RON
2000 KWD30.714,60000 RON
5000 KWD76.786,50000 RON
10000 KWD153.573,00000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Kuveyt Dinarı
1 RON0,06512 KWD
5 RON0,32558 KWD
10 RON0,65115 KWD
20 RON1,30231 KWD
50 RON3,25577 KWD
100 RON6,51154 KWD
250 RON16,27885 KWD
500 RON32,55770 KWD
1000 RON65,11540 KWD
2000 RON130,23080 KWD
5000 RON325,57700 KWD
10000 RON651,15400 KWD