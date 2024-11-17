Kuveyt dinarından Rumen leyine Geçmiş Döviz Kurları
Kuveyt dinarından Rumen leyine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Kuveyt dinarından (KWD) Rumen leyine (RON) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, KWD - RON için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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KWD → RON çevrim grafiği
1 KWD = 15.35730 RON
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Kuveyt dinarı → Romanya leyi döviz kuru geçmişi
Bugünün Kuveyt dinarı Rumen leyine döviz kuru şu anda 15.357, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Kuveyt dinarı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.463 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Kuveyt dinarı Rumen leyine döviz kuru en yüksek değeri 15.386 (14-11-2024) ile en düşük değeri 15.110 (11-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.422 artış ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
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Kuveyt dinarından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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