سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى القانون الروماني

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى القانون الروماني حاليًا 14.7047 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.129% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.401% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى القانون الروماني بين أعلى مستوى 14.7148 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 14.6289 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.146%.