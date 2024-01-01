100 Romanya leyinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile RON → KWD çevirin

1,000L RON = 0,06546ك KWD

23:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → KWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KWD
1 RON → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06730,0687
Düşük0,06510,0651
Ortalama0,06630,0674
Değişim-2.27%-4.16%
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1 RON → KWD istatistikleri

RON → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0673, en düşük 0,0651 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0663 oldu. RON → KWD kurundaki değişiklik -2.27 değerindeydi.

RON → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0687, en düşük 0,0651 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0674 oldu. RON → KWD kurundaki değişiklik -4.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - KWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,402
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4190,93689,42
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,199
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,891

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Kuveyt Dinarı
1 RON0,06546 KWD
5 RON0,32729 KWD
10 RON0,65459 KWD
20 RON1,30917 KWD
50 RON3,27293 KWD
100 RON6,54585 KWD
250 RON16,36463 KWD
500 RON32,72925 KWD
1000 RON65,45850 KWD
2000 RON130,91700 KWD
5000 RON327,29250 KWD
10000 RON654,58500 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Rumen Leyi
1 KWD15,27690 RON
5 KWD76,38450 RON
10 KWD152,76900 RON
20 KWD305,53800 RON
50 KWD763,84500 RON
100 KWD1.527,69000 RON
250 KWD3.819,22500 RON
500 KWD7.638,45000 RON
1000 KWD15.276,90000 RON
2000 KWD30.553,80000 RON
5000 KWD76.384,50000 RON
10000 KWD152.769,00000 RON