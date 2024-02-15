Singapur dolarından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile SGD → KWD çevirin

1.000 sgd
228,873 kwd

1.00000 SGD = 0.22887 KWD

20:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854931.07789.39951.450561.651460.94739518.3652
1 GBP1.1696911.25975104.5691.696691.931691.1081621.4815
1 USD0.92850.793808183.00791.346851.533390.8796517.0522
1 INR0.01118570.009563050.01204710.01622560.01847280.01059720.205429

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Kuveyt Dinarı
1 SGD0.22887 KWD
5 SGD1.14437 KWD
10 SGD2.28873 KWD
20 SGD4.57746 KWD
50 SGD11.44365 KWD
100 SGD22.88730 KWD
250 SGD57.21825 KWD
500 SGD114.43650 KWD
1000 SGD228.87300 KWD
2000 SGD457.74600 KWD
5000 SGD1144.36500 KWD
10000 SGD2288.73000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Singapur Doları
1 KWD4.36924 SGD
5 KWD21.84620 SGD
10 KWD43.69240 SGD
20 KWD87.38480 SGD
50 KWD218.46200 SGD
100 KWD436.92400 SGD
250 KWD1092.31000 SGD
500 KWD2184.62000 SGD
1000 KWD4369.24000 SGD
2000 KWD8738.48000 SGD
5000 KWD21846.20000 SGD
10000 KWD43692.40000 SGD