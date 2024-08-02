10 bin Singapur dolarından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile SGD → KWD çevirin

10.000 sgd
2.298,790 kwd

1,000S$ SGD = 0,2299ك KWD

19:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SGD → KWD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SGD → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,22990,2299
Düşük0,22650,2257
Ortalama0,22750,2272
Değişim1.51%0.93%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SGD → KWD istatistikleri

SGD → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2299, en düşük 0,2265 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2275 oldu. SGD → KWD kurundaki değişiklik 1.51 değerindeydi.

SGD → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2299, en düşük 0,2257 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2272 oldu. SGD → KWD kurundaki değişiklik 0.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7857,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.678,311,6740,85291,437,8244,902
1 AUD0,65210.561,60,59710,50954,6244,6742,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Singapur dolarından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Kuveyt Dinarı
1 SGD0,22988 KWD
5 SGD1,14940 KWD
10 SGD2,29879 KWD
20 SGD4,59758 KWD
50 SGD11,49395 KWD
100 SGD22,98790 KWD
250 SGD57,46975 KWD
500 SGD114,93950 KWD
1000 SGD229,87900 KWD
2000 SGD459,75800 KWD
5000 SGD1.149,39500 KWD
10000 SGD2.298,79000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Singapur Doları
1 KWD4,35011 SGD
5 KWD21,75055 SGD
10 KWD43,50110 SGD
20 KWD87,00220 SGD
50 KWD217,50550 SGD
100 KWD435,01100 SGD
250 KWD1.087,52750 SGD
500 KWD2.175,05500 SGD
1000 KWD4.350,11000 SGD
2000 KWD8.700,22000 SGD
5000 KWD21.750,55000 SGD
10000 KWD43.501,10000 SGD