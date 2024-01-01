10 bin Kuveyt dinarından Norveç kronuna
Reel döviz kuru ile KWD → NOK çevirin
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KWD → NOK çevrim grafiği
1 KWD = 36,05790 NOK
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|1 KWD → NOK
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|36,2514
|36,2514
|Düşük
|35,4596
|34,0681
|Ortalama
|35,8657
|35,1247
|Değişim
|1.16%
|4.49%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KWD → NOK istatistikleri
KWD → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 36,2514, en düşük 35,4596 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 35,8657 oldu. KWD → NOK kurundaki değişiklik 1.16 değerindeydi.
KWD → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 36,2514, en düşük 34,0681 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 35,1247 oldu. KWD → NOK kurundaki değişiklik 4.49 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Kuveyt dinarından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Norveç Kronu
|1 KWD
|36,05790 NOK
|5 KWD
|180,28950 NOK
|10 KWD
|360,57900 NOK
|20 KWD
|721,15800 NOK
|50 KWD
|1.802,89500 NOK
|100 KWD
|3.605,79000 NOK
|250 KWD
|9.014,47500 NOK
|500 KWD
|18.028,95000 NOK
|1000 KWD
|36.057,90000 NOK
|2000 KWD
|72.115,80000 NOK
|5000 KWD
|180.289,50000 NOK
|10000 KWD
|360.579,00000 NOK