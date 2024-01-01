5.000 Kuveyt dinarından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile KWD → NOK çevirin

1,000ك KWD = 36,06kr NOK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → NOK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NOK
1 KWD → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek36,251436,2514
Düşük35,459634,0681
Ortalama35,865735,1247
Değişim1.16%4.49%
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1 KWD → NOK istatistikleri

KWD → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 36,2514, en düşük 35,4596 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 35,8657 oldu. KWD → NOK kurundaki değişiklik 1.16 değerindeydi.

KWD → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 36,2514, en düşük 34,0681 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 35,1247 oldu. KWD → NOK kurundaki değişiklik 4.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - NOK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Norveç Kronu
1 KWD36,05790 NOK
5 KWD180,28950 NOK
10 KWD360,57900 NOK
20 KWD721,15800 NOK
50 KWD1.802,89500 NOK
100 KWD3.605,79000 NOK
250 KWD9.014,47500 NOK
500 KWD18.028,95000 NOK
1000 KWD36.057,90000 NOK
2000 KWD72.115,80000 NOK
5000 KWD180.289,50000 NOK
10000 KWD360.579,00000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Kuveyt Dinarı
1 NOK0,02773 KWD
5 NOK0,13867 KWD
10 NOK0,27733 KWD
20 NOK0,55466 KWD
50 NOK1,38666 KWD
100 NOK2,77332 KWD
250 NOK6,93330 KWD
500 NOK13,86660 KWD
1000 NOK27,73320 KWD
2000 NOK55,46640 KWD
5000 NOK138,66600 KWD
10000 NOK277,33200 KWD