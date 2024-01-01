bin Kuveyt dinarından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile KWD → NZD çevirin

1,000ك KWD = 5,544$ NZD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → NZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NZD
1 KWD → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,55755,5575
Düşük5,37025,1595
Ortalama5,45665,3399
Değişim3.20%3.70%
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1 KWD → NZD istatistikleri

KWD → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,5575, en düşük 5,3702 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,4566 oldu. KWD → NZD kurundaki değişiklik 3.20 değerindeydi.

KWD → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,5575, en düşük 5,1595 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,3399 oldu. KWD → NZD kurundaki değişiklik 3.70 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - NZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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KWD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Yeni Zelanda Doları
1 KWD5,54432 NZD
5 KWD27,72160 NZD
10 KWD55,44320 NZD
20 KWD110,88640 NZD
50 KWD277,21600 NZD
100 KWD554,43200 NZD
250 KWD1.386,08000 NZD
500 KWD2.772,16000 NZD
1000 KWD5.544,32000 NZD
2000 KWD11.088,64000 NZD
5000 KWD27.721,60000 NZD
10000 KWD55.443,20000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Kuveyt Dinarı
1 NZD0,18037 KWD
5 NZD0,90183 KWD
10 NZD1,80365 KWD
20 NZD3,60730 KWD
50 NZD9,01825 KWD
100 NZD18,03650 KWD
250 NZD45,09125 KWD
500 NZD90,18250 KWD
1000 NZD180,36500 KWD
2000 NZD360,73000 KWD
5000 NZD901,82500 KWD
10000 NZD1.803,65000 KWD