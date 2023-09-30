5 Yeni Zelanda dolarından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile NZD → KWD çevirin

5 nzd
0,927 kwd

1.00000 NZD = 0.18540 KWD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

NZD → KWD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NZD → 0 KWD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Zelanda dolarından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Zelanda doları

NZD → USD

NZD → AUD

NZD → GBP

NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Kuveyt Dinarı
1 NZD0.18540 KWD
5 NZD0.92697 KWD
10 NZD1.85395 KWD
20 NZD3.70790 KWD
50 NZD9.26975 KWD
100 NZD18.53950 KWD
250 NZD46.34875 KWD
500 NZD92.69750 KWD
1000 NZD185.39500 KWD
2000 NZD370.79000 KWD
5000 NZD926.97500 KWD
10000 NZD1853.95000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Yeni Zelanda Doları
1 KWD5.39390 NZD
5 KWD26.96950 NZD
10 KWD53.93900 NZD
20 KWD107.87800 NZD
50 KWD269.69500 NZD
100 KWD539.39000 NZD
250 KWD1348.47500 NZD
500 KWD2696.95000 NZD
1000 KWD5393.90000 NZD
2000 KWD10787.80000 NZD
5000 KWD26969.50000 NZD
10000 KWD53939.00000 NZD