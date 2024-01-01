100 турецких лир в кувейтские динары

Сконвертируйте TRY в KWD по реальному обменному курсу

100 try
0,926 kwd

TL1,000 TRY = ك0,009256 KWD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в KWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00940,0095
Низкий0,00920,0092
В среднем0,00930,0094
Изменить-0.91%-2.11%
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Соотношение 1 TRY к KWD

За последние 30 дней максимальный курс TRY к KWD составил 0,0094, а минимальный — 0,0092. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0093. Изменение курса TRY к KWD в процентном соотношении составило -0.91.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к KWD составил 0,0095, а минимальный — 0,0092. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0094. Изменение курса TRY к KWD в процентном соотношении составило -2.11.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

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TRY в AED

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Кувейтский динар
1 TRY0,00926 KWD
5 TRY0,04628 KWD
10 TRY0,09256 KWD
20 TRY0,18512 KWD
50 TRY0,46281 KWD
100 TRY0,92561 KWD
250 TRY2,31403 KWD
500 TRY4,62806 KWD
1000 TRY9,25611 KWD
2000 TRY18,51222 KWD
5000 TRY46,28055 KWD
10000 TRY92,56110 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Турецкая лира
1 KWD108,03700 TRY
5 KWD540,18500 TRY
10 KWD1 080,37000 TRY
20 KWD2 160,74000 TRY
50 KWD5 401,85000 TRY
100 KWD10 803,70000 TRY
250 KWD27 009,25000 TRY
500 KWD54 018,50000 TRY
1000 KWD108 037,00000 TRY
2000 KWD216 074,00000 TRY
5000 KWD540 185,00000 TRY
10000 KWD1 080 370,00000 TRY