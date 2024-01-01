100 ليرة تركية إلى دينار كويتي

تحويل TRY إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

100 try
0.959 kwd

1.000 TRY = 0.009587 KWD

Mid-market exchange rate at 13:56
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩١٩٠٫٣٤١١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٧٣
1 GBP١٫١٦٩1١٫٢٧٦١٠٥٫٦٤٥١٫٧٢٤١٫٩٣٥١٫١٢١٢١٫٤٨٦
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٤1٨٢٫٧٩١٫٣٥١١٫٥١٦٠٫٨٧٩١٦٫٨٣٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Kuwaiti Dinar
1 TRY٠٫٠٠٩٥٩ KWD
5 TRY٠٫٠٤٧٩٣ KWD
10 TRY٠٫٠٩٥٨٧ KWD
20 TRY٠٫١٩١٧٤ KWD
50 TRY٠٫٤٧٩٣٤ KWD
100 TRY٠٫٩٥٨٦٨ KWD
250 TRY٢٫٣٩٦٧١ KWD
500 TRY٤٫٧٩٣٤٢ KWD
1000 TRY٩٫٥٨٦٨٥ KWD
2000 TRY١٩٫١٧٣٧٠ KWD
5000 TRY٤٧٫٩٣٤٢٥ KWD
10000 TRY٩٥٫٨٦٨٥٠ KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / ليرة تركية
1 KWD١٠٤٫٣١٠٠٠ TRY
5 KWD٥٢١٫٥٥٠٠٠ TRY
10 KWD١٬٠٤٣٫١٠٠٠٠ TRY
20 KWD٢٬٠٨٦٫٢٠٠٠٠ TRY
50 KWD٥٬٢١٥٫٥٠٠٠٠ TRY
100 KWD١٠٬٤٣١٫٠٠٠٠٠ TRY
250 KWD٢٦٬٠٧٧٫٥٠٠٠٠ TRY
500 KWD٥٢٬١٥٥٫٠٠٠٠٠ TRY
1000 KWD١٠٤٬٣١٠٫٠٠٠٠٠ TRY
2000 KWD٢٠٨٬٦٢٠٫٠٠٠٠٠ TRY
5000 KWD٥٢١٬٥٥٠٫٠٠٠٠٠ TRY
10000 KWD١٬٠٤٣٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ TRY