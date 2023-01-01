دينار كويتي إلى روبية هندية

تحويل KWD إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٢٦٩٬١٨٣ inr

1.00000 KWD = 269.18300 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:5 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KWD إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 INR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066688.67131.436821.659820.9635518.3022
1GBP1.153211.23102.2551.656931.91411.1111721.1061
1USD0.937550.813008183.13451.34711.556180.9034517.1594
1INR0.01127760.009779430.012028710.01620390.01871880.01086730.206405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار كويتي

KWD إلى USD

KWD إلى INR

KWD إلى EUR

KWD إلى ZAR

KWD إلى AUD

KWD إلى NZD

KWD إلى NGN

KWD إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الروبية الهندية
1 KWD269.18300 INR
5 KWD1345.91500 INR
10 KWD2691.83000 INR
20 KWD5383.66000 INR
50 KWD13459.15000 INR
100 KWD26918.30000 INR
250 KWD67295.75000 INR
500 KWD134591.50000 INR
1000 KWD269183.00000 INR
2000 KWD538366.00000 INR
5000 KWD1345915.00000 INR
10000 KWD2691830.00000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Kuwaiti Dinar
1 INR0.00371 KWD
5 INR0.01857 KWD
10 INR0.03715 KWD
20 INR0.07430 KWD
50 INR0.18575 KWD
100 INR0.37149 KWD
250 INR0.92873 KWD
500 INR1.85747 KWD
1000 INR3.71494 KWD
2000 INR7.42988 KWD
5000 INR18.57470 KWD
10000 INR37.14940 KWD