دينار كويتي إلى دولار أمريكي

تحويل KWD إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٣٬٢٣٨٫١٣ usd

1.00000 KWD = 3.23813 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:13 UTC
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KWD إلى USD مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066988.69621.436691.660290.963718.3091
1GBP1.15311.2302102.2721.656591.914411.1111521.1115
1USD0.93730.812876183.13451.34661.556180.903317.161
1INR0.01127440.009777840.012028710.01619780.01871880.01086550.206425

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار أمريكي
1 KWD3.23813 USD
5 KWD16.19065 USD
10 KWD32.38130 USD
20 KWD64.76260 USD
50 KWD161.90650 USD
100 KWD323.81300 USD
250 KWD809.53250 USD
500 KWD1619.06500 USD
1000 KWD3238.13000 USD
2000 KWD6476.26000 USD
5000 KWD16190.65000 USD
10000 KWD32381.30000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Kuwaiti Dinar
1 USD0.30882 KWD
5 USD1.54410 KWD
10 USD3.08820 KWD
20 USD6.17640 KWD
50 USD15.44100 KWD
100 USD30.88200 KWD
250 USD77.20500 KWD
500 USD154.41000 KWD
1000 USD308.82000 KWD
2000 USD617.64000 KWD
5000 USD1544.10000 KWD
10000 USD3088.20000 KWD