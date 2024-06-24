تحويل AUD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

5,000 دولار أسترالي إلى دينار كويتي

5,000 aud
1,020.685 kwd

A$1.000 AUD = ك0.2041 KWD

Mid-market exchange rate at 13:46
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78883.4270.9311.631159.4551.3671.352
1 GBP1.2681105.8231.1812.069202.2611.7331.715
1 INR0.0120.00910.0110.021.9110.0160.016
1 EUR1.0740.84789.59611.752171.251.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Kuwaiti Dinar
1 AUD٠٫٢٠٤١٤ KWD
5 AUD١٫٠٢٠٦٩ KWD
10 AUD٢٫٠٤١٣٧ KWD
20 AUD٤٫٠٨٢٧٤ KWD
50 AUD١٠٫٢٠٦٨٥ KWD
100 AUD٢٠٫٤١٣٧٠ KWD
250 AUD٥١٫٠٣٤٢٥ KWD
500 AUD١٠٢٫٠٦٨٥٠ KWD
1000 AUD٢٠٤٫١٣٧٠٠ KWD
2000 AUD٤٠٨٫٢٧٤٠٠ KWD
5000 AUD١٬٠٢٠٫٦٨٥٠٠ KWD
10000 AUD٢٬٠٤١٫٣٧٠٠٠ KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار أسترالي
1 KWD٤٫٨٩٨٦٦ AUD
5 KWD٢٤٫٤٩٣٣٠ AUD
10 KWD٤٨٫٩٨٦٦٠ AUD
20 KWD٩٧٫٩٧٣٢٠ AUD
50 KWD٢٤٤٫٩٣٣٠٠ AUD
100 KWD٤٨٩٫٨٦٦٠٠ AUD
250 KWD١٬٢٢٤٫٦٦٥٠٠ AUD
500 KWD٢٬٤٤٩٫٣٣٠٠٠ AUD
1000 KWD٤٬٨٩٨٫٦٦٠٠٠ AUD
2000 KWD٩٬٧٩٧٫٣٢٠٠٠ AUD
5000 KWD٢٤٬٤٩٣٫٣٠٠٠٠ AUD
10000 KWD٤٨٬٩٨٦٫٦٠٠٠٠ AUD