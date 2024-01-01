1 Kuveyt dinarından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile KWD → AUD çevirin

1,000ك KWD = 5,032A$ AUD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → AUD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AUD
1 KWD → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,03615,0361
Düşük4,85994,7361
Ortalama4,94654,8720
Değişim3.43%3.59%
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1 KWD → AUD istatistikleri

KWD → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,0361, en düşük 4,8599 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,9465 oldu. KWD → AUD kurundaki değişiklik 3.43 değerindeydi.

KWD → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,0361, en düşük 4,7361 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,8720 oldu. KWD → AUD kurundaki değişiklik 3.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - AUD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Avustralya Doları
1 KWD5,03179 AUD
5 KWD25,15895 AUD
10 KWD50,31790 AUD
20 KWD100,63580 AUD
50 KWD251,58950 AUD
100 KWD503,17900 AUD
250 KWD1.257,94750 AUD
500 KWD2.515,89500 AUD
1000 KWD5.031,79000 AUD
2000 KWD10.063,58000 AUD
5000 KWD25.158,95000 AUD
10000 KWD50.317,90000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Kuveyt Dinarı
1 AUD0,19874 KWD
5 AUD0,99368 KWD
10 AUD1,98736 KWD
20 AUD3,97472 KWD
50 AUD9,93680 KWD
100 AUD19,87360 KWD
250 AUD49,68400 KWD
500 AUD99,36800 KWD
1000 AUD198,73600 KWD
2000 AUD397,47200 KWD
5000 AUD993,68000 KWD
10000 AUD1.987,36000 KWD