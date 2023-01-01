رينغيت ماليزي إلى دينار تونسي

تحويل MYR إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٦٧٢٫١٤١ tnd

1.00000 MYR = 0.67214 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 23:2 UTC
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MYR إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066288.631.436861.662040.964718.364
1GBP1.1527411.22905102.1671.656331.91591.1120521.1689
1USD0.93790.813637183.1271.347651.558850.904817.2238
1INR0.01128290.009787870.012029810.01621190.01875260.01088460.207199

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Tunisian Dinar
1 MYR0.67214 TND
5 MYR3.36070 TND
10 MYR6.72141 TND
20 MYR13.44282 TND
50 MYR33.60705 TND
100 MYR67.21410 TND
250 MYR168.03525 TND
500 MYR336.07050 TND
1000 MYR672.14100 TND
2000 MYR1344.28200 TND
5000 MYR3360.70500 TND
10000 MYR6721.41000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / رينغيت ماليزي
1 TND1.48778 MYR
5 TND7.43890 MYR
10 TND14.87780 MYR
20 TND29.75560 MYR
50 TND74.38900 MYR
100 TND148.77800 MYR
250 TND371.94500 MYR
500 TND743.89000 MYR
1000 TND1487.78000 MYR
2000 TND2975.56000 MYR
5000 TND7438.90000 MYR
10000 TND14877.80000 MYR