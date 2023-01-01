دولار هونغ كونغ إلى دينار تونسي

تحويل HKD إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
٤٠٢٫٦٣٧ tnd

1.00000 HKD = 0.40264 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 13:32 UTC
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HKD إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0649588.53161.437261.661520.9640518.3123
1GBP1.1527411.2275102.0451.656631.915131.111321.1075
1USD0.939050.814664183.13221.34961.560180.905117.1955
1INR0.01129540.009799620.01202910.01623440.01876750.01088750.206845

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Tunisian Dinar
100 HKD40.26370 TND
200 HKD80.52740 TND
300 HKD120.79110 TND
500 HKD201.31850 TND
1000 HKD402.63700 TND
2000 HKD805.27400 TND
2500 HKD1006.59250 TND
3000 HKD1207.91100 TND
4000 HKD1610.54800 TND
5000 HKD2013.18500 TND
10000 HKD4026.37000 TND
20000 HKD8052.74000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / دولار هونغ كونغ
1 TND2.48363 HKD
5 TND12.41815 HKD
10 TND24.83630 HKD
20 TND49.67260 HKD
50 TND124.18150 HKD
100 TND248.36300 HKD
250 TND620.90750 HKD
500 TND1241.81500 HKD
1000 TND2483.63000 HKD
2000 TND4967.26000 HKD
5000 TND12418.15000 HKD
10000 TND24836.30000 HKD