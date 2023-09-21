فرنك سويسري إلى دينار تونسي

تحويل CHF إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
3483.330 tnd

1.00000 CHF = 3.48333 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 2:21 UTC
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CHF إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063788.20731.434821.657890.957218.2194
1GBP1.1582111.23195102.1591.661781.920121.1086421.1012
1USD0.94010.811721182.9251.34891.55860.899917.1283
1INR0.01133690.009788620.012059110.01626650.01879530.0108520.206552

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Tunisian Dinar
1 CHF3.48333 TND
5 CHF17.41665 TND
10 CHF34.83330 TND
20 CHF69.66660 TND
50 CHF174.16650 TND
100 CHF348.33300 TND
250 CHF870.83250 TND
500 CHF1741.66500 TND
1000 CHF3483.33000 TND
2000 CHF6966.66000 TND
5000 CHF17416.65000 TND
10000 CHF34833.30000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / الفرنك السويسري
1 TND0.28708 CHF
5 TND1.43540 CHF
10 TND2.87081 CHF
20 TND5.74162 CHF
50 TND14.35405 CHF
100 TND28.70810 CHF
250 TND71.77025 CHF
500 TND143.54050 CHF
1000 TND287.08100 CHF
2000 TND574.16200 CHF
5000 TND1435.40500 CHF
10000 TND2870.81000 CHF