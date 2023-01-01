دولار أسترالي إلى دينار تونسي

تحويل AUD إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
2013.390 tnd

1.00000 AUD = 2.01339 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 2:4 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

AUD إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 TND
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0639588.22811.43421.656470.9572518.2184
1GBP1.1582811.23235102.1931.661211.918651.1087621.102
1USD0.939850.811458182.9251.3481.55690.899717.1234
1INR0.01133430.009785440.012059110.01625570.01877490.01084960.206493

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدولار الأسترالي

AUD إلى USD

AUD إلى GBP

AUD إلى INR

AUD إلى EUR

AUD إلى NZD

AUD إلى JPY

AUD إلى CAD

AUD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار أسترالي / Tunisian Dinar
1 AUD2.01339 TND
5 AUD10.06695 TND
10 AUD20.13390 TND
20 AUD40.26780 TND
50 AUD100.66950 TND
100 AUD201.33900 TND
250 AUD503.34750 TND
500 AUD1006.69500 TND
1000 AUD2013.39000 TND
2000 AUD4026.78000 TND
5000 AUD10066.95000 TND
10000 AUD20133.90000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / دولار أسترالي
1 TND0.49668 AUD
5 TND2.48338 AUD
10 TND4.96676 AUD
20 TND9.93352 AUD
50 TND24.83380 AUD
100 TND49.66760 AUD
250 TND124.16900 AUD
500 TND248.33800 AUD
1000 TND496.67600 AUD
2000 TND993.35200 AUD
5000 TND2483.38000 AUD
10000 TND4966.76000 AUD