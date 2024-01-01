10 دينار تونسي إلى دولار أسترالي

تحويل TND إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

10 tnd
4.88 aud

1.000 TND = 0.4882 AUD

Mid-market exchange rate at 09:05
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٣١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٨
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٢٧١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٩٥
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٨١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / دولار أسترالي
1 TND٠٫٤٨٨٢٠ AUD
5 TND٢٫٤٤١٠٢ AUD
10 TND٤٫٨٨٢٠٤ AUD
20 TND٩٫٧٦٤٠٨ AUD
50 TND٢٤٫٤١٠٢٠ AUD
100 TND٤٨٫٨٢٠٤٠ AUD
250 TND١٢٢٫٠٥١٠٠ AUD
500 TND٢٤٤٫١٠٢٠٠ AUD
1000 TND٤٨٨٫٢٠٤٠٠ AUD
2000 TND٩٧٦٫٤٠٨٠٠ AUD
5000 TND٢٬٤٤١٫٠٢٠٠٠ AUD
10000 TND٤٬٨٨٢٫٠٤٠٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Tunisian Dinar
1 AUD٢٫٠٤٨٣٢ TND
5 AUD١٠٫٢٤١٦٠ TND
10 AUD٢٠٫٤٨٣٢٠ TND
20 AUD٤٠٫٩٦٦٤٠ TND
50 AUD١٠٢٫٤١٦٠٠ TND
100 AUD٢٠٤٫٨٣٢٠٠ TND
250 AUD٥١٢٫٠٨٠٠٠ TND
500 AUD١٬٠٢٤٫١٦٠٠٠ TND
1000 AUD٢٬٠٤٨٫٣٢٠٠٠ TND
2000 AUD٤٬٠٩٦٫٦٤٠٠٠ TND
5000 AUD١٠٬٢٤١٫٦٠٠٠٠ TND
10000 AUD٢٠٬٤٨٣٫٢٠٠٠٠ TND