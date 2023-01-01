1 دولار أسترالي إلى دينار تونسي

تحويل AUD إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١ aud
٢٫٠٦٤ tnd

1.00000 AUD = 2.06404 TND

Mid-market exchange rate at 08:41
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.79592583.37250.92721.62575143.9551.358751.33855
1 GBP1.25641104.7491.164822.04259180.8651.707131.68175
1 INR0.01199440.0095466110.01112130.01949991.726650.01629730.0160551
1 EUR1.07850.858589.917211.75337155.2651.465411.44363

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Tunisian Dinar
1 AUD2.06404 TND
5 AUD10.32020 TND
10 AUD20.64040 TND
20 AUD41.28080 TND
50 AUD103.20200 TND
100 AUD206.40400 TND
250 AUD516.01000 TND
500 AUD1032.02000 TND
1000 AUD2064.04000 TND
2000 AUD4128.08000 TND
5000 AUD10320.20000 TND
10000 AUD20640.40000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / دولار أسترالي
1 TND0.48449 AUD
5 TND2.42243 AUD
10 TND4.84486 AUD
20 TND9.68972 AUD
50 TND24.22430 AUD
100 TND48.44860 AUD
250 TND121.12150 AUD
500 TND242.24300 AUD
1000 TND484.48600 AUD
2000 TND968.97200 AUD
5000 TND2422.43000 AUD
10000 TND4844.86000 AUD