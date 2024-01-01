20 دينار تونسي إلى دولار أسترالي

تحويل TND إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

20 tnd
9.76 aud

1.000 TND = 0.4882 AUD

Mid-market exchange rate at 09:06
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٢٥١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٧
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٣٤١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٩٧
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٧١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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TND إلى AUD

TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / دولار أسترالي
1 TND٠٫٤٨٨١٧ AUD
5 TND٢٫٤٤٠٨٦ AUD
10 TND٤٫٨٨١٧٢ AUD
20 TND٩٫٧٦٣٤٤ AUD
50 TND٢٤٫٤٠٨٦٠ AUD
100 TND٤٨٫٨١٧٢٠ AUD
250 TND١٢٢٫٠٤٣٠٠ AUD
500 TND٢٤٤٫٠٨٦٠٠ AUD
1000 TND٤٨٨٫١٧٢٠٠ AUD
2000 TND٩٧٦٫٣٤٤٠٠ AUD
5000 TND٢٬٤٤٠٫٨٦٠٠٠ AUD
10000 TND٤٬٨٨١٫٧٢٠٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Tunisian Dinar
1 AUD٢٫٠٤٨٤٦ TND
5 AUD١٠٫٢٤٢٣٠ TND
10 AUD٢٠٫٤٨٤٦٠ TND
20 AUD٤٠٫٩٦٩٢٠ TND
50 AUD١٠٢٫٤٢٣٠٠ TND
100 AUD٢٠٤٫٨٤٦٠٠ TND
250 AUD٥١٢٫١١٥٠٠ TND
500 AUD١٬٠٢٤٫٢٣٠٠٠ TND
1000 AUD٢٬٠٤٨٫٤٦٠٠٠ TND
2000 AUD٤٬٠٩٦٫٩٢٠٠٠ TND
5000 AUD١٠٬٢٤٢٫٣٠٠٠٠ TND
10000 AUD٢٠٬٤٨٤٫٦٠٠٠٠ TND