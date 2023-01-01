100 دولار أسترالي إلى دينار تونسي

تحويل AUD إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ aud
٢٠٦٫٣٦٧ tnd

1.00000 AUD = 2.06367 TND

Mid-market exchange rate at 08:42
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.79592583.37250.92721.62562143.9751.35871.3384
1 GBP1.25641104.7491.164962.04243180.891.707071.68157
1 INR0.01199440.0095466110.01112130.01949831.726890.01629670.0160533
1 EUR1.07850.858489.917211.75323155.2751.465361.44346

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Tunisian Dinar
1 AUD2.06367 TND
5 AUD10.31835 TND
10 AUD20.63670 TND
20 AUD41.27340 TND
50 AUD103.18350 TND
100 AUD206.36700 TND
250 AUD515.91750 TND
500 AUD1031.83500 TND
1000 AUD2063.67000 TND
2000 AUD4127.34000 TND
5000 AUD10318.35000 TND
10000 AUD20636.70000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / دولار أسترالي
1 TND0.48457 AUD
5 TND2.42287 AUD
10 TND4.84574 AUD
20 TND9.69148 AUD
50 TND24.22870 AUD
100 TND48.45740 AUD
250 TND121.14350 AUD
500 TND242.28700 AUD
1000 TND484.57400 AUD
2000 TND969.14800 AUD
5000 TND2422.87000 AUD
10000 TND4845.74000 AUD