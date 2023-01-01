ليف بلغاري إلى دينار تونسي

تحويل BGN إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

1000 bgn
1703.310 tnd

1.00000 BGN = 1.70331 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 5:8 UTC
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BGN إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0635588.37041.434681.659850.9574518.2184
1GBP1.1583511.232102.3671.661911.922751.1090621.1039
1USD0.94020.811688183.091.348951.560670.900217.1298
1INR0.0113160.009768780.012035110.01623480.01878290.0108340.20616

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لياف بلغاري / Tunisian Dinar
1 BGN1.70331 TND
5 BGN8.51655 TND
10 BGN17.03310 TND
20 BGN34.06620 TND
50 BGN85.16550 TND
100 BGN170.33100 TND
250 BGN425.82750 TND
500 BGN851.65500 TND
1000 BGN1703.31000 TND
2000 BGN3406.62000 TND
5000 BGN8516.55000 TND
10000 BGN17033.10000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / لياف بلغاري
1 TND0.58709 BGN
5 TND2.93546 BGN
10 TND5.87093 BGN
20 TND11.74186 BGN
50 TND29.35465 BGN
100 TND58.70930 BGN
250 TND146.77325 BGN
500 TND293.54650 BGN
1000 TND587.09300 BGN
2000 TND1174.18600 BGN
5000 TND2935.46500 BGN
10000 TND5870.93000 BGN