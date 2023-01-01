ريال برازيلي إلى دينار تونسي

تحويل BRL إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
641.838 tnd

1.00000 BRL = 0.64184 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 2:58 UTC
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BRL إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.063988.46221.435521.659360.9575518.2113
1GBP1.1576811.23165102.411.661871.9211.1085321.0828
1USD0.939950.811919183.1491.34931.55970.9000517.1175
1INR0.01130430.009764630.012026610.01622750.01875790.01082450.205865

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Tunisian Dinar
1 BRL0.64184 TND
5 BRL3.20919 TND
10 BRL6.41838 TND
20 BRL12.83676 TND
50 BRL32.09190 TND
100 BRL64.18380 TND
250 BRL160.45950 TND
500 BRL320.91900 TND
1000 BRL641.83800 TND
2000 BRL1283.67600 TND
5000 BRL3209.19000 TND
10000 BRL6418.38000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / الريال البرازيلي
1 TND1.55802 BRL
5 TND7.79010 BRL
10 TND15.58020 BRL
20 TND31.16040 BRL
50 TND77.90100 BRL
100 TND155.80200 BRL
250 TND389.50500 BRL
500 TND779.01000 BRL
1000 TND1558.02000 BRL
2000 TND3116.04000 BRL
5000 TND7790.10000 BRL
10000 TND15580.20000 BRL