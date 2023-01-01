فورنت مجري إلى دينار تونسي
تحويل HUF إلى TND بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى دينار تونسي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Tunisian Dinar
|2000 HUF
|17.33694 TND
|5000 HUF
|43.34235 TND
|10000 HUF
|86.68470 TND
|15000 HUF
|130.02705 TND
|20000 HUF
|173.36940 TND
|30000 HUF
|260.05410 TND
|40000 HUF
|346.73880 TND
|50000 HUF
|433.42350 TND
|60000 HUF
|520.10820 TND
|100000 HUF
|866.84700 TND
|150000 HUF
|1300.27050 TND
|200000 HUF
|1733.69400 TND
|معدلات التحويل Tunisian Dinar / Hungarian Forint
|1 TND
|115.36100 HUF
|5 TND
|576.80500 HUF
|10 TND
|1153.61000 HUF
|20 TND
|2307.22000 HUF
|50 TND
|5768.05000 HUF
|100 TND
|11536.10000 HUF
|250 TND
|28840.25000 HUF
|500 TND
|57680.50000 HUF
|1000 TND
|115361.00000 HUF
|2000 TND
|230722.00000 HUF
|5000 TND
|576805.00000 HUF
|10000 TND
|1153610.00000 HUF