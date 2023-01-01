فورنت مجري إلى دينار تونسي

تحويل HUF إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

10000 huf
86.685 tnd

1.00000 HUF = 0.00867 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 14:34 UTC
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HUF إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868251.067188.70771.439411.661630.96318.3152
1GBP1.1517411.229102.1661.65781.913731.1091321.0939
1USD0.93720.81367183.12971.34891.557150.902517.1635
1INR0.0112730.009787950.012029410.01622650.01873150.01085650.206467

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Hungarian Forint / Tunisian Dinar
2000 HUF17.33694 TND
5000 HUF43.34235 TND
10000 HUF86.68470 TND
15000 HUF130.02705 TND
20000 HUF173.36940 TND
30000 HUF260.05410 TND
40000 HUF346.73880 TND
50000 HUF433.42350 TND
60000 HUF520.10820 TND
100000 HUF866.84700 TND
150000 HUF1300.27050 TND
200000 HUF1733.69400 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Hungarian Forint
1 TND115.36100 HUF
5 TND576.80500 HUF
10 TND1153.61000 HUF
20 TND2307.22000 HUF
50 TND5768.05000 HUF
100 TND11536.10000 HUF
250 TND28840.25000 HUF
500 TND57680.50000 HUF
1000 TND115361.00000 HUF
2000 TND230722.00000 HUF
5000 TND576805.00000 HUF
10000 TND1153610.00000 HUF