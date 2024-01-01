5 دينار تونسي إلى فورنت مجري
تحويل TND إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار تونسي إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Tunisian dinars
Change Converter source currency
- Chinese Yuan RMB
- Israeli New Sheqel
- Romanian Leu
- الجمهورية التشيكية كورونا
- الروبية الإندونيسية
- الروبية الهندية
- الريال البرازيلي
- الزلوتي البولندي
- الفرنك السويسري
- الكرونا السويدية
- اليورو
- جنيه استرليني
- دولار أسترالي
- دولار أمريكي
- دولار سنغافورة
- دولار كندي
- دولار نيوزيلندي
- دولار هونغ كونغ
- رينغيت ماليزي
- كرونة دانمركية
- كروني نرويجي
- لياف بلغاري
- ليرة تركية
- ين ياباني
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
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Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
|معدلات التحويل Tunisian Dinar / Hungarian Forint
|1 TND
|١١٦٫٩٤٣٠٠ HUF
|5 TND
|٥٨٤٫٧١٥٠٠ HUF
|10 TND
|١٬١٦٩٫٤٣٠٠٠ HUF
|20 TND
|٢٬٣٣٨٫٨٦٠٠٠ HUF
|50 TND
|٥٬٨٤٧٫١٥٠٠٠ HUF
|100 TND
|١١٬٦٩٤٫٣٠٠٠٠ HUF
|250 TND
|٢٩٬٢٣٥٫٧٥٠٠٠ HUF
|500 TND
|٥٨٬٤٧١٫٥٠٠٠٠ HUF
|1000 TND
|١١٦٬٩٤٣٫٠٠٠٠٠ HUF
|2000 TND
|٢٣٣٬٨٨٦٫٠٠٠٠٠ HUF
|5000 TND
|٥٨٤٬٧١٥٫٠٠٠٠٠ HUF
|10000 TND
|١٬١٦٩٬٤٣٠٫٠٠٠٠٠ HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Tunisian Dinar
|2000 HUF
|١٧٫١٠٢٣٤ TND
|5000 HUF
|٤٢٫٧٥٥٨٥ TND
|10000 HUF
|٨٥٫٥١١٧٠ TND
|15000 HUF
|١٢٨٫٢٦٧٥٥ TND
|20000 HUF
|١٧١٫٠٢٣٤٠ TND
|30000 HUF
|٢٥٦٫٥٣٥١٠ TND
|40000 HUF
|٣٤٢٫٠٤٦٨٠ TND
|50000 HUF
|٤٢٧٫٥٥٨٥٠ TND
|60000 HUF
|٥١٣٫٠٧٠٢٠ TND
|100000 HUF
|٨٥٥٫١١٧٠٠ TND
|150000 HUF
|١٬٢٨٢٫٦٧٥٥٠ TND
|200000 HUF
|١٬٧١٠٫٢٣٤٠٠ TND