5 دينار تونسي إلى فورنت مجري

تحويل TND إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

5 tnd
585 huf

1.000 TND = 116.9 HUF

Mid-market exchange rate at 09:37
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٥١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٧١٨٫٣٦٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٣١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢٢١٫٤٨٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٤١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٤
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

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TND إلى GBP

TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / Hungarian Forint
1 TND١١٦٫٩٤٣٠٠ HUF
5 TND٥٨٤٫٧١٥٠٠ HUF
10 TND١٬١٦٩٫٤٣٠٠٠ HUF
20 TND٢٬٣٣٨٫٨٦٠٠٠ HUF
50 TND٥٬٨٤٧٫١٥٠٠٠ HUF
100 TND١١٬٦٩٤٫٣٠٠٠٠ HUF
250 TND٢٩٬٢٣٥٫٧٥٠٠٠ HUF
500 TND٥٨٬٤٧١٫٥٠٠٠٠ HUF
1000 TND١١٦٬٩٤٣٫٠٠٠٠٠ HUF
2000 TND٢٣٣٬٨٨٦٫٠٠٠٠٠ HUF
5000 TND٥٨٤٬٧١٥٫٠٠٠٠٠ HUF
10000 TND١٬١٦٩٬٤٣٠٫٠٠٠٠٠ HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Tunisian Dinar
2000 HUF١٧٫١٠٢٣٤ TND
5000 HUF٤٢٫٧٥٥٨٥ TND
10000 HUF٨٥٫٥١١٧٠ TND
15000 HUF١٢٨٫٢٦٧٥٥ TND
20000 HUF١٧١٫٠٢٣٤٠ TND
30000 HUF٢٥٦٫٥٣٥١٠ TND
40000 HUF٣٤٢٫٠٤٦٨٠ TND
50000 HUF٤٢٧٫٥٥٨٥٠ TND
60000 HUF٥١٣٫٠٧٠٢٠ TND
100000 HUF٨٥٥٫١١٧٠٠ TND
150000 HUF١٬٢٨٢٫٦٧٥٥٠ TND
200000 HUF١٬٧١٠٫٢٣٤٠٠ TND