10 آلاف دينار تونسي إلى فورنت مجري

تحويل TND إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

10,000 tnd
1,169,020 huf

1.000 TND = 116.9 HUF

Mid-market exchange rate at 09:36
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٤٤١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٧١٨٫٣٦٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٢٨١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢٢١٫٤٨٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٢١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٤
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

TND إلى EUR

TND إلى GBP

TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Hungarian Forint
1 TND١١٦٫٩٠٢٠٠ HUF
5 TND٥٨٤٫٥١٠٠٠ HUF
10 TND١٬١٦٩٫٠٢٠٠٠ HUF
20 TND٢٬٣٣٨٫٠٤٠٠٠ HUF
50 TND٥٬٨٤٥٫١٠٠٠٠ HUF
100 TND١١٬٦٩٠٫٢٠٠٠٠ HUF
250 TND٢٩٬٢٢٥٫٥٠٠٠٠ HUF
500 TND٥٨٬٤٥١٫٠٠٠٠٠ HUF
1000 TND١١٦٬٩٠٢٫٠٠٠٠٠ HUF
2000 TND٢٣٣٬٨٠٤٫٠٠٠٠٠ HUF
5000 TND٥٨٤٬٥١٠٫٠٠٠٠٠ HUF
10000 TND١٬١٦٩٬٠٢٠٫٠٠٠٠٠ HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Tunisian Dinar
2000 HUF١٧٫١٠٨٣٤ TND
5000 HUF٤٢٫٧٧٠٨٥ TND
10000 HUF٨٥٫٥٤١٧٠ TND
15000 HUF١٢٨٫٣١٢٥٥ TND
20000 HUF١٧١٫٠٨٣٤٠ TND
30000 HUF٢٥٦٫٦٢٥١٠ TND
40000 HUF٣٤٢٫١٦٦٨٠ TND
50000 HUF٤٢٧٫٧٠٨٥٠ TND
60000 HUF٥١٣٫٢٥٠٢٠ TND
100000 HUF٨٥٥٫٤١٧٠٠ TND
150000 HUF١٬٢٨٣٫١٢٥٥٠ TND
200000 HUF١٬٧١٠٫٨٣٤٠٠ TND