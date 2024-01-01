10 آلاف دينار تونسي إلى فورنت مجري
تحويل TND إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار تونسي إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Tunisian dinars
Change Converter source currency
- Chinese Yuan RMB
- Israeli New Sheqel
- Romanian Leu
- الجمهورية التشيكية كورونا
- الروبية الإندونيسية
- الروبية الهندية
- الريال البرازيلي
- الزلوتي البولندي
- الفرنك السويسري
- الكرونا السويدية
- اليورو
- جنيه استرليني
- دولار أسترالي
- دولار أمريكي
- دولار سنغافورة
- دولار كندي
- دولار نيوزيلندي
- دولار هونغ كونغ
- رينغيت ماليزي
- كرونة دانمركية
- كروني نرويجي
- لياف بلغاري
- ليرة تركية
- ين ياباني
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
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Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
|معدلات التحويل Tunisian Dinar / Hungarian Forint
|1 TND
|١١٦٫٩٠٢٠٠ HUF
|5 TND
|٥٨٤٫٥١٠٠٠ HUF
|10 TND
|١٬١٦٩٫٠٢٠٠٠ HUF
|20 TND
|٢٬٣٣٨٫٠٤٠٠٠ HUF
|50 TND
|٥٬٨٤٥٫١٠٠٠٠ HUF
|100 TND
|١١٬٦٩٠٫٢٠٠٠٠ HUF
|250 TND
|٢٩٬٢٢٥٫٥٠٠٠٠ HUF
|500 TND
|٥٨٬٤٥١٫٠٠٠٠٠ HUF
|1000 TND
|١١٦٬٩٠٢٫٠٠٠٠٠ HUF
|2000 TND
|٢٣٣٬٨٠٤٫٠٠٠٠٠ HUF
|5000 TND
|٥٨٤٬٥١٠٫٠٠٠٠٠ HUF
|10000 TND
|١٬١٦٩٬٠٢٠٫٠٠٠٠٠ HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Tunisian Dinar
|2000 HUF
|١٧٫١٠٨٣٤ TND
|5000 HUF
|٤٢٫٧٧٠٨٥ TND
|10000 HUF
|٨٥٫٥٤١٧٠ TND
|15000 HUF
|١٢٨٫٣١٢٥٥ TND
|20000 HUF
|١٧١٫٠٨٣٤٠ TND
|30000 HUF
|٢٥٦٫٦٢٥١٠ TND
|40000 HUF
|٣٤٢٫١٦٦٨٠ TND
|50000 HUF
|٤٢٧٫٧٠٨٥٠ TND
|60000 HUF
|٥١٣٫٢٥٠٢٠ TND
|100000 HUF
|٨٥٥٫٤١٧٠٠ TND
|150000 HUF
|١٬٢٨٣٫١٢٥٥٠ TND
|200000 HUF
|١٬٧١٠٫٨٣٤٠٠ TND