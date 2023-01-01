روبية إندونيسية إلى دينار تونسي

تحويل IDR إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٢٠٥٫١٤١ tnd

1.00000 IDR = 0.00021 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 14:50 UTC
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IDR إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.0658588.61291.43891.661240.9631518.3144
1GBP1.1522711.2283102.1191.658211.914431.1098121.1058
1USD0.938250.814133183.13821.351.55860.903617.1829
1INR0.0112850.009792530.012028210.0162380.01874710.01086870.206679

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Tunisian Dinar
1 IDR0.00021 TND
5 IDR0.00103 TND
10 IDR0.00205 TND
20 IDR0.00410 TND
50 IDR0.01026 TND
100 IDR0.02051 TND
250 IDR0.05129 TND
500 IDR0.10257 TND
1000 IDR0.20514 TND
2000 IDR0.41028 TND
5000 IDR1.02570 TND
10000 IDR2.05141 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / الروبية الإندونيسية
1 TND4874.68000 IDR
5 TND24373.40000 IDR
10 TND48746.80000 IDR
20 TND97493.60000 IDR
50 TND243734.00000 IDR
100 TND487468.00000 IDR
250 TND1218670.00000 IDR
500 TND2437340.00000 IDR
1000 TND4874680.00000 IDR
2000 TND9749360.00000 IDR
5000 TND24373400.00000 IDR
10000 TND48746800.00000 IDR