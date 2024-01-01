ليرة تركية إلى دينار تونسي

تحويل TRY إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
88.388 tnd

TL1.000 TRY = DT0.08839 TND

Mid-market exchange rate at 01:53
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TRY إلى TND مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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TND

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9381.3453.67348.702
1 EUR1.11710.843311.82493.781.5034.10354.412
1 GBP1.3251.1861369.821111.2231.7824.86764.532
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Tunisian Dinar
1 TRY٠٫٠٨٨٣٩ TND
5 TRY٠٫٤٤١٩٤ TND
10 TRY٠٫٨٨٣٨٨ TND
20 TRY١٫٧٦٧٧٦ TND
50 TRY٤٫٤١٩٤١ TND
100 TRY٨٫٨٣٨٨١ TND
250 TRY٢٢٫٠٩٧٠٣ TND
500 TRY٤٤٫١٩٤٠٥ TND
1000 TRY٨٨٫٣٨٨١٠ TND
2000 TRY١٧٦٫٧٧٦٢٠ TND
5000 TRY٤٤١٫٩٤٠٥٠ TND
10000 TRY٨٨٣٫٨٨١٠٠ TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / ليرة تركية
1 TND١١٫٣١٣٧٠ TRY
5 TND٥٦٫٥٦٨٥٠ TRY
10 TND١١٣٫١٣٧٠٠ TRY
20 TND٢٢٦٫٢٧٤٠٠ TRY
50 TND٥٦٥٫٦٨٥٠٠ TRY
100 TND١٬١٣١٫٣٧٠٠٠ TRY
250 TND٢٬٨٢٨٫٤٢٥٠٠ TRY
500 TND٥٬٦٥٦٫٨٥٠٠٠ TRY
1000 TND١١٬٣١٣٫٧٠٠٠٠ TRY
2000 TND٢٢٬٦٢٧٫٤٠٠٠٠ TRY
5000 TND٥٦٬٥٦٨٫٥٠٠٠٠ TRY
10000 TND١١٣٬١٣٧٫٠٠٠٠٠ TRY