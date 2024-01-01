10 آلاف ليرة تركية إلى دينار تونسي

تحويل TRY إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

10,000 try
966.553 tnd

1.000 TRY = 0.09666 TND

Mid-market exchange rate at 15:10
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٦٠٫٧٨٣٢٧٩٫٢٨٢٫٧٩٥١٫٣٥٣٫٦٧٣٤٨٫٧٩٦
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٤٣٠٤٫٦٧٧٩٠٫٣٥١٫٤٧٣٤٫٠٠٨٥٣٫٢٤٩
1 GBP١٫٢٧٧١٫١٧1٣٥٦٫٥٨١٠٥٫٧٤١١٫٧٢٤٤٫٦٩١٦٢٫٣٢
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Tunisian Dinar
1 TRY٠٫٠٩٦٦٦ TND
5 TRY٠٫٤٨٣٢٨ TND
10 TRY٠٫٩٦٦٥٥ TND
20 TRY١٫٩٣٣١١ TND
50 TRY٤٫٨٣٢٧٧ TND
100 TRY٩٫٦٦٥٥٣ TND
250 TRY٢٤٫١٦٣٨٣ TND
500 TRY٤٨٫٣٢٧٦٥ TND
1000 TRY٩٦٫٦٥٥٣٠ TND
2000 TRY١٩٣٫٣١٠٦٠ TND
5000 TRY٤٨٣٫٢٧٦٥٠ TND
10000 TRY٩٦٦٫٥٥٣٠٠ TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / ليرة تركية
1 TND١٠٫٣٤٦٠٠ TRY
5 TND٥١٫٧٣٠٠٠ TRY
10 TND١٠٣٫٤٦٠٠٠ TRY
20 TND٢٠٦٫٩٢٠٠٠ TRY
50 TND٥١٧٫٣٠٠٠٠ TRY
100 TND١٬٠٣٤٫٦٠٠٠٠ TRY
250 TND٢٬٥٨٦٫٥٠٠٠٠ TRY
500 TND٥٬١٧٣٫٠٠٠٠٠ TRY
1000 TND١٠٬٣٤٦٫٠٠٠٠٠ TRY
2000 TND٢٠٬٦٩٢٫٠٠٠٠٠ TRY
5000 TND٥١٬٧٣٠٫٠٠٠٠٠ TRY
10000 TND١٠٣٬٤٦٠٫٠٠٠٠٠ TRY