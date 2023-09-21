يورو إلى دينار تونسي

تحويل EUR إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٣٬٣٣١٫٥١٠ tnd

1.00000 EUR = 3.33151 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 0:42 UTC
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EUR إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.434051.655540.957618.2129
1GBP1.1579411.23155102.1261.66051.916961.1088521.0888
1USD0.94020.811985182.9251.34831.556540.900317.1238
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625930.01877050.01085680.206497

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Tunisian Dinar
1 EUR3.33151 TND
5 EUR16.65755 TND
10 EUR33.31510 TND
20 EUR66.63020 TND
50 EUR166.57550 TND
100 EUR333.15100 TND
250 EUR832.87750 TND
500 EUR1665.75500 TND
1000 EUR3331.51000 TND
2000 EUR6663.02000 TND
5000 EUR16657.55000 TND
10000 EUR33315.10000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / اليورو
1 TND0.30016 EUR
5 TND1.50082 EUR
10 TND3.00164 EUR
20 TND6.00328 EUR
50 TND15.00820 EUR
100 TND30.01640 EUR
250 TND75.04100 EUR
500 TND150.08200 EUR
1000 TND300.16400 EUR
2000 TND600.32800 EUR
5000 TND1500.82000 EUR
10000 TND3001.64000 EUR