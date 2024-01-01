10 آلاف دينار تونسي إلى يورو

تحويل TND إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

10,000 tnd
2,955.85 eur

1.000 TND = 0.2956 EUR

Mid-market exchange rate at 09:27
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤١١١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٢
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٩١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢٢١٫٤٨٦
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٤٩١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٦
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / اليورو
1 TND٠٫٢٩٥٥٩ EUR
5 TND١٫٤٧٧٩٣ EUR
10 TND٢٫٩٥٥٨٥ EUR
20 TND٥٫٩١١٧٠ EUR
50 TND١٤٫٧٧٩٢٥ EUR
100 TND٢٩٫٥٥٨٥٠ EUR
250 TND٧٣٫٨٩٦٢٥ EUR
500 TND١٤٧٫٧٩٢٥٠ EUR
1000 TND٢٩٥٫٥٨٥٠٠ EUR
2000 TND٥٩١٫١٧٠٠٠ EUR
5000 TND١٬٤٧٧٫٩٢٥٠٠ EUR
10000 TND٢٬٩٥٥٫٨٥٠٠٠ EUR
معدلات التحويل اليورو / Tunisian Dinar
1 EUR٣٫٣٨٣١٣ TND
5 EUR١٦٫٩١٥٦٥ TND
10 EUR٣٣٫٨٣١٣٠ TND
20 EUR٦٧٫٦٦٢٦٠ TND
50 EUR١٦٩٫١٥٦٥٠ TND
100 EUR٣٣٨٫٣١٣٠٠ TND
250 EUR٨٤٥٫٧٨٢٥٠ TND
500 EUR١٬٦٩١٫٥٦٥٠٠ TND
1000 EUR٣٬٣٨٣٫١٣٠٠٠ TND
2000 EUR٦٬٧٦٦٫٢٦٠٠٠ TND
5000 EUR١٦٬٩١٥٫٦٥٠٠٠ TND
10000 EUR٣٣٬٨٣١٫٣٠٠٠٠ TND