10 يورو إلى دينار تونسي

تحويل EUR إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

10 eur
33.550 tnd

€1.000 EUR = DT3.355 TND

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Tunisian Dinar
1 EUR٣٫٣٥٤٩٨ TND
5 EUR١٦٫٧٧٤٩٠ TND
10 EUR٣٣٫٥٤٩٨٠ TND
20 EUR٦٧٫٠٩٩٦٠ TND
50 EUR١٦٧٫٧٤٩٠٠ TND
100 EUR٣٣٥٫٤٩٨٠٠ TND
250 EUR٨٣٨٫٧٤٥٠٠ TND
500 EUR١٬٦٧٧٫٤٩٠٠٠ TND
1000 EUR٣٬٣٥٤٫٩٨٠٠٠ TND
2000 EUR٦٬٧٠٩٫٩٦٠٠٠ TND
5000 EUR١٦٬٧٧٤٫٩٠٠٠٠ TND
10000 EUR٣٣٬٥٤٩٫٨٠٠٠٠ TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / اليورو
1 TND٠٫٢٩٨٠٦ EUR
5 TND١٫٤٩٠٣٢ EUR
10 TND٢٫٩٨٠٦٤ EUR
20 TND٥٫٩٦١٢٨ EUR
50 TND١٤٫٩٠٣٢٠ EUR
100 TND٢٩٫٨٠٦٤٠ EUR
250 TND٧٤٫٥١٦٠٠ EUR
500 TND١٤٩٫٠٣٢٠٠ EUR
1000 TND٢٩٨٫٠٦٤٠٠ EUR
2000 TND٥٩٦٫١٢٨٠٠ EUR
5000 TND١٬٤٩٠٫٣٢٠٠٠ EUR
10000 TND٢٬٩٨٠٫٦٤٠٠٠ EUR