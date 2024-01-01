1 دينار تونسي إلى يورو

تحويل TND إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1 tnd
0.30 eur

1.000 TND = 0.2956 EUR

Mid-market exchange rate at 09:26
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤١٤١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٧١٨٫٣٦٢
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٧٩٨١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢٢١٫٤٨٧
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥١١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٦
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinar

TND إلى USD

TND إلى EUR

TND إلى GBP

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TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / اليورو
1 TND٠٫٢٩٥٦٠ EUR
5 TND١٫٤٧٨٠٠ EUR
10 TND٢٫٩٥٥٩٩ EUR
20 TND٥٫٩١١٩٨ EUR
50 TND١٤٫٧٧٩٩٥ EUR
100 TND٢٩٫٥٥٩٩٠ EUR
250 TND٧٣٫٨٩٩٧٥ EUR
500 TND١٤٧٫٧٩٩٥٠ EUR
1000 TND٢٩٥٫٥٩٩٠٠ EUR
2000 TND٥٩١٫١٩٨٠٠ EUR
5000 TND١٬٤٧٧٫٩٩٥٠٠ EUR
10000 TND٢٬٩٥٥٫٩٩٠٠٠ EUR
معدلات التحويل اليورو / Tunisian Dinar
1 EUR٣٫٣٨٢٩٦ TND
5 EUR١٦٫٩١٤٨٠ TND
10 EUR٣٣٫٨٢٩٦٠ TND
20 EUR٦٧٫٦٥٩٢٠ TND
50 EUR١٦٩٫١٤٨٠٠ TND
100 EUR٣٣٨٫٢٩٦٠٠ TND
250 EUR٨٤٥٫٧٤٠٠٠ TND
500 EUR١٬٦٩١٫٤٨٠٠٠ TND
1000 EUR٣٬٣٨٢٫٩٦٠٠٠ TND
2000 EUR٦٬٧٦٥٫٩٢٠٠٠ TND
5000 EUR١٦٬٩١٤٫٨٠٠٠٠ TND
10000 EUR٣٣٬٨٢٩٫٦٠٠٠٠ TND