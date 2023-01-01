يوان صيني إلى دينار تونسي

تحويل CNY إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٤٢٧٫٢٠٣ tnd

1.00000 CNY = 0.42720 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 8:8 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

CNY إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 TND
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.0660588.621.437941.662460.964718.2055
1GBP1.1554711.2317102.391.661381.920781.1146821.0344
1USD0.938050.811886183.12931.348851.559450.904917.0775
1INR0.01128410.009766540.012029510.01622590.01875940.01088550.205433

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Tunisian Dinar
1 CNY0.42720 TND
5 CNY2.13601 TND
10 CNY4.27203 TND
20 CNY8.54406 TND
50 CNY21.36015 TND
100 CNY42.72030 TND
250 CNY106.80075 TND
500 CNY213.60150 TND
1000 CNY427.20300 TND
2000 CNY854.40600 TND
5000 CNY2136.01500 TND
10000 CNY4272.03000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Chinese Yuan RMB
1 TND2.34081 CNY
5 TND11.70405 CNY
10 TND23.40810 CNY
20 TND46.81620 CNY
50 TND117.04050 CNY
100 TND234.08100 CNY
250 TND585.20250 CNY
500 TND1170.40500 CNY
1000 TND2340.81000 CNY
2000 TND4681.62000 CNY
5000 TND11704.05000 CNY
10000 TND23408.10000 CNY