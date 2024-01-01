5,000 دينار تونسي إلى يوان صيني

تحويل TND إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

5,000 tnd
11,585.35 cny

1.000 TND = 2.317 CNY

Mid-market exchange rate at 09:20
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤١٣١٫٤٧٢١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٢
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٨٩١٫٧٢٣١٫٩٣٤١٫١٢٢١٫٤٨٤
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٤١٫٣٤٨١٫٥١٣٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٦
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / Chinese Yuan RMB
1 TND٢٫٣١٧٠٧ CNY
5 TND١١٫٥٨٥٣٥ CNY
10 TND٢٣٫١٧٠٧٠ CNY
20 TND٤٦٫٣٤١٤٠ CNY
50 TND١١٥٫٨٥٣٥٠ CNY
100 TND٢٣١٫٧٠٧٠٠ CNY
250 TND٥٧٩٫٢٦٧٥٠ CNY
500 TND١٬١٥٨٫٥٣٥٠٠ CNY
1000 TND٢٬٣١٧٫٠٧٠٠٠ CNY
2000 TND٤٬٦٣٤٫١٤٠٠٠ CNY
5000 TND١١٬٥٨٥٫٣٥٠٠٠ CNY
10000 TND٢٣٬١٧٠٫٧٠٠٠٠ CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Tunisian Dinar
1 CNY٠٫٤٣١٥٨ TND
5 CNY٢٫١٥٧٩٠ TND
10 CNY٤٫٣١٥٨٠ TND
20 CNY٨٫٦٣١٦٠ TND
50 CNY٢١٫٥٧٩٠٠ TND
100 CNY٤٣٫١٥٨٠٠ TND
250 CNY١٠٧٫٨٩٥٠٠ TND
500 CNY٢١٥٫٧٩٠٠٠ TND
1000 CNY٤٣١٫٥٨٠٠٠ TND
2000 CNY٨٦٣٫١٦٠٠٠ TND
5000 CNY٢٬١٥٧٫٩٠٠٠٠ TND
10000 CNY٤٬٣١٥٫٨٠٠٠٠ TND