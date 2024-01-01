100 يوان صيني إلى دينار تونسي

تحويل CNY إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

100 cny
42.996 tnd

¥1.000 CNY = DT0.4300 TND

Mid-market exchange rate at 10:34
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CNY إلى TND مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7951.3720.9150.7841.51583.9541.324
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7710.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10461.180.965
1 EUR1.0928.5151.49910.8561.65591.7161.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Tunisian Dinar
1 CNY٠٫٤٢٩٩٦ TND
5 CNY٢٫١٤٩٧٨ TND
10 CNY٤٫٢٩٩٥٦ TND
20 CNY٨٫٥٩٩١٢ TND
50 CNY٢١٫٤٩٧٨٠ TND
100 CNY٤٢٫٩٩٥٦٠ TND
250 CNY١٠٧٫٤٨٩٠٠ TND
500 CNY٢١٤٫٩٧٨٠٠ TND
1000 CNY٤٢٩٫٩٥٦٠٠ TND
2000 CNY٨٥٩٫٩١٢٠٠ TND
5000 CNY٢٬١٤٩٫٧٨٠٠٠ TND
10000 CNY٤٬٢٩٩٫٥٦٠٠٠ TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Chinese Yuan RMB
1 TND٢٫٣٢٥٨٢ CNY
5 TND١١٫٦٢٩١٠ CNY
10 TND٢٣٫٢٥٨٢٠ CNY
20 TND٤٦٫٥١٦٤٠ CNY
50 TND١١٦٫٢٩١٠٠ CNY
100 TND٢٣٢٫٥٨٢٠٠ CNY
250 TND٥٨١٫٤٥٥٠٠ CNY
500 TND١٬١٦٢٫٩١٠٠٠ CNY
1000 TND٢٬٣٢٥٫٨٢٠٠٠ CNY
2000 TND٤٬٦٥١٫٦٤٠٠٠ CNY
5000 TND١١٬٦٢٩٫١٠٠٠٠ CNY
10000 TND٢٣٬٢٥٨٫٢٠٠٠٠ CNY