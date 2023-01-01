الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دينار تونسي

تحويل CZK إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
١٬٣٦١٫٦٧٠ tnd

1.00000 CZK = 0.13617 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 9:10 UTC
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CZK إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.06688.63791.438571.664320.967418.2374
1GBP1.1540711.2303102.2991.660291.920841.1164521.0483
1USD0.93810.81281183.151.34951.561280.907517.1083
1INR0.01128190.009775220.012026510.01622970.01877670.0109140.205752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Tunisian Dinar
1 CZK0.13617 TND
5 CZK0.68084 TND
10 CZK1.36167 TND
20 CZK2.72334 TND
50 CZK6.80835 TND
100 CZK13.61670 TND
250 CZK34.04175 TND
500 CZK68.08350 TND
1000 CZK136.16700 TND
2000 CZK272.33400 TND
5000 CZK680.83500 TND
10000 CZK1361.67000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / الجمهورية التشيكية كورونا
1 TND7.34393 CZK
5 TND36.71965 CZK
10 TND73.43930 CZK
20 TND146.87860 CZK
50 TND367.19650 CZK
100 TND734.39300 CZK
250 TND1835.98250 CZK
500 TND3671.96500 CZK
1000 TND7343.93000 CZK
2000 TND14687.86000 CZK
5000 TND36719.65000 CZK
10000 TND73439.30000 CZK