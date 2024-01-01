20 دينار تونسي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل TND إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

20 tnd
149.48 czk

1.000 TND = 7.474 CZK

Mid-market exchange rate at 09:24
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤١١٫٤٧٢١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٤
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٨٥١٫٧٢٣١٫٩٣٤١٫١٢٢١٫٤٨٧
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥١١٫٣٤٨١٫٥١٣٠٫٨٧٧١٦٫٨٠٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / الجمهورية التشيكية كورونا
1 TND٧٫٤٧٤٠٨ CZK
5 TND٣٧٫٣٧٠٤٠ CZK
10 TND٧٤٫٧٤٠٨٠ CZK
20 TND١٤٩٫٤٨١٦٠ CZK
50 TND٣٧٣٫٧٠٤٠٠ CZK
100 TND٧٤٧٫٤٠٨٠٠ CZK
250 TND١٬٨٦٨٫٥٢٠٠٠ CZK
500 TND٣٬٧٣٧٫٠٤٠٠٠ CZK
1000 TND٧٬٤٧٤٫٠٨٠٠٠ CZK
2000 TND١٤٬٩٤٨٫١٦٠٠٠ CZK
5000 TND٣٧٬٣٧٠٫٤٠٠٠٠ CZK
10000 TND٧٤٬٧٤٠٫٨٠٠٠٠ CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Tunisian Dinar
1 CZK٠٫١٣٣٨٠ TND
5 CZK٠٫٦٦٨٩٨ TND
10 CZK١٫٣٣٧٩٦ TND
20 CZK٢٫٦٧٥٩٢ TND
50 CZK٦٫٦٨٩٨٠ TND
100 CZK١٣٫٣٧٩٦٠ TND
250 CZK٣٣٫٤٤٩٠٠ TND
500 CZK٦٦٫٨٩٨٠٠ TND
1000 CZK١٣٣٫٧٩٦٠٠ TND
2000 CZK٢٦٧٫٥٩٢٠٠ TND
5000 CZK٦٦٨٫٩٨٠٠٠ TND
10000 CZK١٬٣٣٧٫٩٦٠٠٠ TND