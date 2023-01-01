ين ياباني إلى دينار تونسي

تحويل JPY إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
٢١٣٫٢٣٧ tnd

1.00000 JPY = 0.02132 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 16:37 UTC
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JPY إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.066188.62971.4371.661110.9637518.3251
1GBP1.153611.22985102.2431.657711.916251.1117821.1398
1USD0.9380.813107183.13451.34791.558120.903917.1889
1INR0.01128290.009780620.012028710.01621350.01874210.01087270.20676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / Tunisian Dinar
100 JPY2.13237 TND
1000 JPY21.32370 TND
1500 JPY31.98555 TND
2000 JPY42.64740 TND
3000 JPY63.97110 TND
5000 JPY106.61850 TND
5400 JPY115.14798 TND
10000 JPY213.23700 TND
15000 JPY319.85550 TND
20000 JPY426.47400 TND
25000 JPY533.09250 TND
30000 JPY639.71100 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / ين ياباني
1 TND46.89630 JPY
5 TND234.48150 JPY
10 TND468.96300 JPY
20 TND937.92600 JPY
50 TND2344.81500 JPY
100 TND4689.63000 JPY
250 TND11724.07500 JPY
500 TND23448.15000 JPY
1000 TND46896.30000 JPY
2000 TND93792.60000 JPY
5000 TND234481.50000 JPY
10000 TND468963.00000 JPY