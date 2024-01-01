ألف دينار تونسي إلى ين ياباني

تحويل TND إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tnd
47,601 jpy

1.000 TND = 47.60 JPY

Mid-market exchange rate at 09:48
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٧٢١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٧
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٣٦١٫٧٢٣١٫٩٣٢١٫١٢٢١٫٤٨٦
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٩١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٨٠١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / ين ياباني
1 TND٤٧٫٦٠١٤٠ JPY
5 TND٢٣٨٫٠٠٧٠٠ JPY
10 TND٤٧٦٫٠١٤٠٠ JPY
20 TND٩٥٢٫٠٢٨٠٠ JPY
50 TND٢٬٣٨٠٫٠٧٠٠٠ JPY
100 TND٤٬٧٦٠٫١٤٠٠٠ JPY
250 TND١١٬٩٠٠٫٣٥٠٠٠ JPY
500 TND٢٣٬٨٠٠٫٧٠٠٠٠ JPY
1000 TND٤٧٬٦٠١٫٤٠٠٠٠ JPY
2000 TND٩٥٬٢٠٢٫٨٠٠٠٠ JPY
5000 TND٢٣٨٬٠٠٧٫٠٠٠٠٠ JPY
10000 TND٤٧٦٬٠١٤٫٠٠٠٠٠ JPY
معدلات التحويل ين ياباني / Tunisian Dinar
100 JPY٢٫١٠٠٧٨ TND
1000 JPY٢١٫٠٠٧٨٠ TND
1500 JPY٣١٫٥١١٧٠ TND
2000 JPY٤٢٫٠١٥٦٠ TND
3000 JPY٦٣٫٠٢٣٤٠ TND
5000 JPY١٠٥٫٠٣٩٠٠ TND
5400 JPY١١٣٫٤٤٢١٢ TND
10000 JPY٢١٠٫٠٧٨٠٠ TND
15000 JPY٣١٥٫١١٧٠٠ TND
20000 JPY٤٢٠٫١٥٦٠٠ TND
25000 JPY٥٢٥٫١٩٥٠٠ TND
30000 JPY٦٣٠٫٢٣٤٠٠ TND