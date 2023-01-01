جنيه إسترليني إلى دينار تونسي

تحويل GBP إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
٣٬٨٦٠٫٣٢٠ tnd

1.00000 GBP = 3.86032 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 0:56 UTC
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GBP إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063188.15761.433541.654630.957218.2084
1GBP1.1583511.2315102.1221.660621.916731.1087721.0926
1USD0.940650.812018182.9251.348451.556420.900417.1276
1INR0.01134330.00979220.012059110.01626110.0187690.0108580.206543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / Tunisian Dinar
1 GBP3.86032 TND
5 GBP19.30160 TND
10 GBP38.60320 TND
20 GBP77.20640 TND
50 GBP193.01600 TND
100 GBP386.03200 TND
250 GBP965.08000 TND
500 GBP1930.16000 TND
1000 GBP3860.32000 TND
2000 GBP7720.64000 TND
5000 GBP19301.60000 TND
10000 GBP38603.20000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / جنيه استرليني
1 TND0.25905 GBP
5 TND1.29523 GBP
10 TND2.59046 GBP
20 TND5.18092 GBP
50 TND12.95230 GBP
100 TND25.90460 GBP
250 TND64.76150 GBP
500 TND129.52300 GBP
1000 TND259.04600 GBP
2000 TND518.09200 GBP
5000 TND1295.23000 GBP
10000 TND2590.46000 GBP