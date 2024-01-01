1 دينار تونسي إلى جنيه إسترليني

تحويل TND إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1 tnd
0.25 gbp

1.000 TND = 0.2526 GBP

Mid-market exchange rate at 09:30
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٢١١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٣
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٠٩١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٨٨
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٥
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinar

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TND إلى GBP

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TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / جنيه استرليني
1 TND٠٫٢٥٢٦٠ GBP
5 TND١٫٢٦٣٠٠ GBP
10 TND٢٫٥٢٦٠٠ GBP
20 TND٥٫٠٥٢٠٠ GBP
50 TND١٢٫٦٣٠٠٠ GBP
100 TND٢٥٫٢٦٠٠٠ GBP
250 TND٦٣٫١٥٠٠٠ GBP
500 TND١٢٦٫٣٠٠٠٠ GBP
1000 TND٢٥٢٫٦٠٠٠٠ GBP
2000 TND٥٠٥٫٢٠٠٠٠ GBP
5000 TND١٬٢٦٣٫٠٠٠٠٠ GBP
10000 TND٢٬٥٢٦٫٠٠٠٠٠ GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Tunisian Dinar
1 GBP٣٫٩٥٨٨٣ TND
5 GBP١٩٫٧٩٤١٥ TND
10 GBP٣٩٫٥٨٨٣٠ TND
20 GBP٧٩٫١٧٦٦٠ TND
50 GBP١٩٧٫٩٤١٥٠ TND
100 GBP٣٩٥٫٨٨٣٠٠ TND
250 GBP٩٨٩٫٧٠٧٥٠ TND
500 GBP١٬٩٧٩٫٤١٥٠٠ TND
1000 GBP٣٬٩٥٨٫٨٣٠٠٠ TND
2000 GBP٧٬٩١٧٫٦٦٠٠٠ TND
5000 GBP١٩٬٧٩٤٫١٥٠٠٠ TND
10000 GBP٣٩٬٥٨٨٫٣٠٠٠٠ TND