دولار أمريكي إلى دينار تونسي

تحويل USD إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٣٬١٣٤٫٦٥٠ tnd

1.00000 USD = 3.13465 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 0:43 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

USD إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 TND
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063688.1991.4341.656180.9577518.2092
1GBP1.1578111.23145102.1181.66031.917551.1088921.0828
1USD0.94020.812051182.9251.348251.557150.9004517.1203
1INR0.0113380.009792590.012059110.01625870.01877780.01085860.206455

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن الدولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار أمريكي / Tunisian Dinar
1 USD3.13465 TND
5 USD15.67325 TND
10 USD31.34650 TND
20 USD62.69300 TND
50 USD156.73250 TND
100 USD313.46500 TND
250 USD783.66250 TND
500 USD1567.32500 TND
1000 USD3134.65000 TND
2000 USD6269.30000 TND
5000 USD15673.25000 TND
10000 USD31346.50000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / دولار أمريكي
1 TND0.31901 USD
5 TND1.59508 USD
10 TND3.19015 USD
20 TND6.38030 USD
50 TND15.95075 USD
100 TND31.90150 USD
250 TND79.75375 USD
500 TND159.50750 USD
1000 TND319.01500 USD
2000 TND638.03000 USD
5000 TND1595.07500 USD
10000 TND3190.15000 USD