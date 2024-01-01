500 دينار تونسي إلى دولار أمريكي

تحويل TND إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

500 tnd
161.50 usd

1.000 TND = 0.3230 USD

Mid-market exchange rate at 10:33
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٨٦١٫٤٧٢١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٩١٫٧٢٣١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٨٦
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧٥١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٦
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

TND إلى EUR

TND إلى GBP

TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / دولار أمريكي
1 TND٠٫٣٢٣٠٠ USD
5 TND١٫٦١٥٠١ USD
10 TND٣٫٢٣٠٠٣ USD
20 TND٦٫٤٦٠٠٦ USD
50 TND١٦٫١٥٠١٥ USD
100 TND٣٢٫٣٠٠٣٠ USD
250 TND٨٠٫٧٥٠٧٥ USD
500 TND١٦١٫٥٠١٥٠ USD
1000 TND٣٢٣٫٠٠٣٠٠ USD
2000 TND٦٤٦٫٠٠٦٠٠ USD
5000 TND١٬٦١٥٫٠١٥٠٠ USD
10000 TND٣٬٢٣٠٫٠٣٠٠٠ USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Tunisian Dinar
1 USD٣٫٠٩٥٩٥ TND
5 USD١٥٫٤٧٩٧٥ TND
10 USD٣٠٫٩٥٩٥٠ TND
20 USD٦١٫٩١٩٠٠ TND
50 USD١٥٤٫٧٩٧٥٠ TND
100 USD٣٠٩٫٥٩٥٠٠ TND
250 USD٧٧٣٫٩٨٧٥٠ TND
500 USD١٬٥٤٧٫٩٧٥٠٠ TND
1000 USD٣٬٠٩٥٫٩٥٠٠٠ TND
2000 USD٦٬١٩١٫٩٠٠٠٠ TND
5000 USD١٥٬٤٧٩٫٧٥٠٠٠ TND
10000 USD٣٠٬٩٥٩٫٥٠٠٠٠ TND