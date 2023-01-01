شيكل إسرائيلي جديد إلى دينار تونسي

تحويل ILS إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
824.910 tnd

1.00000 ILS = 0.82491 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 15:4 UTC
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ILS إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.065988.60721.438271.659890.962818.309
1GBP1.1531411.2291102.1741.658491.914041.1102421.1123
1USD0.93820.813603183.1291.349351.557270.903317.177
1INR0.01128580.009787240.012029510.0162320.01873320.01086620.206631

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ورقة إسرائيلية جديدة

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Tunisian Dinar
1 ILS0.82491 TND
5 ILS4.12455 TND
10 ILS8.24910 TND
20 ILS16.49820 TND
50 ILS41.24550 TND
100 ILS82.49100 TND
250 ILS206.22750 TND
500 ILS412.45500 TND
1000 ILS824.91000 TND
2000 ILS1649.82000 TND
5000 ILS4124.55000 TND
10000 ILS8249.10000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Israeli New Sheqel
1 TND1.21225 ILS
5 TND6.06125 ILS
10 TND12.12250 ILS
20 TND24.24500 ILS
50 TND60.61250 ILS
100 TND121.22500 ILS
250 TND303.06250 ILS
500 TND606.12500 ILS
1000 TND1212.25000 ILS
2000 TND2424.50000 ILS
5000 TND6061.25000 ILS
10000 TND12122.50000 ILS