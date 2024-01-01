Yeni İsrail şekelinden Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile ILS → TND çevirin

1.000 ils
861,746 tnd

1.00000 ILS = 0.86175 TND

06:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853721.0731589.0841.453421.653290.94935518.3344
1 GBP1.1713411.25705104.351.702491.93661.1120221.4763
1 USD0.93180.795513183.01171.354351.540590.884617.0847
1 INR0.01122540.009583150.012046510.01631520.01855880.01065630.205811

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Yeni İsrail şekelinden Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Tunus Dinarı
1 ILS0.86175 TND
5 ILS4.30873 TND
10 ILS8.61746 TND
20 ILS17.23492 TND
50 ILS43.08730 TND
100 ILS86.17460 TND
250 ILS215.43650 TND
500 ILS430.87300 TND
1000 ILS861.74600 TND
2000 ILS1723.49200 TND
5000 ILS4308.73000 TND
10000 ILS8617.46000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Yeni İsrail Şekeli
1 TND1.16043 ILS
5 TND5.80215 ILS
10 TND11.60430 ILS
20 TND23.20860 ILS
50 TND58.02150 ILS
100 TND116.04300 ILS
250 TND290.10750 ILS
500 TND580.21500 ILS
1000 TND1160.43000 ILS
2000 TND2320.86000 ILS
5000 TND5802.15000 ILS
10000 TND11604.30000 ILS